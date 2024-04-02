مكتب نتنياهو: الوسطاء بلوروا مقترحاً جديداً للتفاوض بانتظار رد حماس

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- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أعلنت حكومة الاحتلال أن وفدها الأمني المفاوض يعود اليوم، الثلاثاء، من العاصمة المصرية، حيث أجرى جولة جديدة من المحادثات في محاولة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر عن مكتب رئيسها، بنيامين نتنياهو، إنه في "إطار المحادثات في القاهرة قام الوسطاء بصياغة مقترح جديد (بانتظار) رد حركة حماس"، دون الكشف عن تفاصيل المقترح الجديد المزعوم.
وفي حين أشار إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي ضم ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي أجرى خلال هذه الجولة "محادثات مكثفة"، قال البيان إن إسرائيل تتوقع أن "يبذل الوسطاء جهدا أكبر" للضغط على حماس.
وادعى أن "دولة إسرائيل تواصل بذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عن الرهائن من قبضة حماس وإعادتهم إلى إسرائيل"، كما أشار إلى "بوساطة مصرية مفيدة لدفع المفاوضات قدما بهدف التوصل إلى اتفاق".
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