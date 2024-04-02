مكتب نتنياهو: الوسطاء بلوروا مقترحاً جديداً للتفاوض بانتظار رد حماس

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أعلنت حكومة الاحتلال أن وفدها الأمني المفاوض يعود اليوم، الثلاثاء، من العاصمة المصرية، حيث أجرى جولة جديدة من المحادثات في محاولة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.





وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر عن مكتب رئيسها، بنيامين نتنياهو، إنه في "إطار المحادثات في القاهرة قام الوسطاء بصياغة مقترح جديد (بانتظار) رد حركة حماس"، دون الكشف عن تفاصيل المقترح الجديد المزعوم.





وفي حين أشار إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي ضم ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي أجرى خلال هذه الجولة "محادثات مكثفة"، قال البيان إن إسرائيل تتوقع أن "يبذل الوسطاء جهدا أكبر" للضغط على حماس.





وادعى أن "دولة إسرائيل تواصل بذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عن الرهائن من قبضة حماس وإعادتهم إلى إسرائيل"، كما أشار إلى "بوساطة مصرية مفيدة لدفع المفاوضات قدما بهدف التوصل إلى اتفاق".