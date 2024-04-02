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برنت يتخطى 89 دولاراً مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات

4/2/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 89 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر، إذ واجهت إمدادات النفط تهديدات جديدة مع تجدد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.44 دولار أو 1.9 % إلى 89.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو بنحو 2% إلى 85.26 دولار للبرميل.


وقصفت أوكرانيا إحدى أكبر مصافي التكرير الروسية، الثلاثاء، في هجوم بطائرات مسيرة على بعد 1300 كيلومتر من خطوط الجبهة في أوكرانيا والذي قالت روسيا في البداية إنها صدته.

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