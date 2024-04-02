المالك الشريك في نادي تشيلسي: البلوز يحتاج لشيء واحد

ناشد المالك الشريك في نادي تشيلسي تود بويلي، أنصار الفريق التحلي بالصبر، في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها البلوز هذا الموسم.

ومنذ أن استحوذ تحالف بقيادة بويلي على تشيلسي في مايو 2022، أنفق النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات بهدف تجديد الفريق.

وتعرض بويلي لانتقادات حادة من قبل جماهير تشيلسي، مع هتافات مهينة بالألفاظ البذيئة التي غالبا ما يتم ترديدها أثناء المباريات على مدرجات "ستامفورد بريدج"، بسبب سوء نتائج الفريق الذي يحتل حاليا المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، أصر رجل الأعمال الأمريكي، على أنه ما يزال لديه ثقة في المشروع الذي بدأ فيه ويرتكز أساسا على التعاقد مع لاعبين شبان.

وادعى بويلي أن المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يتعرض لضغوط، لديه مجموعة "لا تصدق" من اللاعبين تحت تصرفه.

وقال بويلي لمجلة فوربس إن الشيء الوحيد الذي يحتاجه تشيلسي هو "السماح للعملية بالتقدم ومنح اللاعبين الوقت للانتقال من كونهم أفراد لا يصدقون يتمتعون بمهارات رائعة، إلى مجموعة واحدة كفريق".

وأضاف: "الخبر السار والسيئ في نفس الوقت هو أن الناس يهتمون كثيرا، وهذا يؤدي إلى أوقات يشعرون فيها بالإحباط من الفريق والمالكين. أتفهم ذلك، لكن علينا فقط أن نواصل السير على هذا النهج".

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