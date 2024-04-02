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محمد صلاح خارجها.. قائمة الأكثر تميزًا بالدوري الإنجليزي

4/2/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألقى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع "إكس"، الضوء على اللاعبين الذين تربعوا على رأس قوائم الأكثر، تميزًا بالبريميرليغ هذا الموسم.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على رأس قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا.

وتساوى الثلاثي باسكال جروس (برايتون)، كيران تريبيير (نيوكاسل) وأولي واتكينز (أستون فيلا) في صدارة قائمة صناع الأهداف، بواقع 10 تمريرات حاسمة لكل لاعب فيهم.

واحتل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، صدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 86 فرصة.

واعتلي الإسباني ديفيد رايا لاعب أرسنال قائمة الحراس الأكثر خروجًا بشباك نظيفة، بواقع 10 مباريات، فيما جاء توماس كامينسكي لاعب لوتون تاون، على رأس قائمة الأعلى في عدد التصديات بواقع 114.

وعلى مستوى المراوغات، تفوق الغاني محمد قدوس نجم وست هام بـ 83 مراوغة.

وعلى الصعيد الدفاعي، فإن فينيسيوس سوزا لاعب شيفيلد يونايتد هو الأكثر تفوقًا في التدخلات بـ (64)، فيما قام أنتوني روبنسون، لاعب فولهام، بأكبر عدد من الاعتراضات (70)ن أما جيمس وارد براوس، لاعب وسط وست هام، فهو الأكثر قطعًا للمسافات حتى الآن، بإجمالي 323 كيلومترا.

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