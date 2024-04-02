صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32916 ألف قتيل

أعلنت وزارة الصحة

الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم

الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916

قتيلا و75 ألفا و494 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 102

إصابة خلال الـ

24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ

179 للعدوان الاسرائيلي

المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع

طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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