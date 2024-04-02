Tuesday, 02 April 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32916 ألف قتيل

4/2/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم
الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916
قتيلا و75 ألفا و494 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 102
إصابة خلال الـ
24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ
179 للعدوان الاسرائيلي
المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع
طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02042024000110011019ID1108048214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث