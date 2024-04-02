أنشطة وفعاليات متنوعة في دبي خلال إجازة عيد الفطر

سيكون مقيمو دولة الإمارات وزوارها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على موعد مع أوقات حافلة بالمرح والأنشطة الترفيهية المتنوعة والفعاليات الحصرية، القرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وحديقة وايلد وادي المائية وذا جرين بلانيت دبي وروكسي سينما وذلك اعتباراً من 9 حتى 14 أبريل.

القرية العالمية

ستتحول القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة خلال فترة عيد الفطر المبارك، إلى وجهة غامرة ستكتسي بأجواء العيد وديكوراتها البديعة، حيث سيكون الضيوف مدعوين لاستكشاف "سوق روائع العيد" الذي يوفر تشكيلة من هدايا العيد والهدايا التذكارية، والاستمتاع بألذ المأكولات في أكثر من 250 من المطاعم وأكشاك المأكولات الشعبية وعربات المأكولات والمقاهي المنتشرة في جميع أنحاء الوجهة. وسيستمتع الضيوف احتفالاً بأجواء العيد، بالألعاب النارية الموسيقية يومياً في تمام الساعة 9 مساءً خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل، والتعرف إلى أكثر من 200 من العروض الثقافية والترفيهية يومياً. ولمزيد من الحماس، يمكن للضيوف التوجه إلى منطقة كارنفال التي تزخر بأكثر من 195 من جولات الركوب وألعاب المهارة، أو زيارة منطقة ميني وورلد الجديدة في نيون جالاكسي ومنطقة التحدي التي تضم بدورها 5 مناطق حماسية تشمل 10 تحديات مليئة بالتجارب والمغامرات الترفيهية المناسبة للصغار والكبار على حدٍ سواء.



دبي باركس آند ريزورتس

سترحب دبي باركس آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، بضيوفها للاحتفال بأجواء العيد المميزة، والاستمتاع بألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها وعروض الإقامة التي تتيح جميعها أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.

وستحتضن منطقة ريفرلاندTM دبي، اعتباراً من 10 حتى 12 أبريل مجموعة من العروض والأنشطة الحماسية والتي سيحظى فيها الضيوف بأوقات استثنائية لا تنسى. وسيزدان أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعرض الألعاب النارية الذي يرسم لوحة بديعة في الأفق، فضلاً عن عرض الليزر اليومي الذي سينير سماء الوجهة بأضوائه البراقة. كما سيستمتع الضيوف بعرض "دايناصور مانيا" الحي وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيتم تنظيمه يومياً طوال فترة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 8:00 مساءً. أما الذواقة سيكون لديهم موعدٍ مع بوفيه عيد الفطر المبارك في مطعم الماشوه بمنطقة ريفرلاندTM دبي، مع الأطباق العربية الأصيلة التي تتضمن المقبلات الباردة والساخنة والحلويات فيما سيستمتع الضيوف خلال تناولهم وجبتهم الشهية، بعروض العزف على العود ورقصات التنورة البديعة. ولمزيد من المتعة، سيوفر مطعم ذا كيج الشهير بأطباقه وديكوراته البريطانية، بوفيه أمسية العيد. كما ستزخر منطقة نيون جالاكسي بالعديد من الأنشطة المختلفة المناسبة للصغار، إلى جانب منطقة "بلاي ورلد" وجامبكس التي تعد أكبر قلعة قابلة للنفخ بالمنطقة في ريفرلاندTM دبي.

ويمكن لضيوف فندق لابيتا، دبي باركسTM آند ريزورتس، المنتجع البولينيزي الأول والوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بباقات الإقامة الحصرية ضمن مجموعة من خيارات الغرف والأجنحة، بما في ذلك الفطور و الغذاء أو العشاء بمجموعة مختارة من المنافذ ضمن المتنزه من 9 وحتى 14 أبريل. ويمكن لضيوف الفندق من الاستفادة من خدمة المسار السريع للاستمتاع بمجموعة من ألعاب الركوب في متنزه موشنجيتTM دبي، فيما سيتلقى الضيوف الصغار شارات مميزة ستجعل من إقامتهم في الفندق تجربة خاصة، بينما سيقدم مطعم كاليا في 12 أبريل وجبه غداء خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفرصة اللقاء والترحيب مع شخصيات السنافر، علاوة على أن الضيوف سيتمكنون من الاحتفال بهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة في مطعم آري الذي سيقدم لهم مجموعة من العروض الترفيهية الحية.

وسيرحب موشنجيتTM دبي، الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، بضيوفه للاستمتاع بالعرض الهوليوودي الجديد "هوليوود دريمز" في أول أيام العيد، وفرصة استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها ذا هنجر غايمز وكونغ فو باندا، والاستمتاع بخيارات المأكولات المتنوعة في أشهر المطاعم التي تحمل طابع الأفلام والشخصيات الشهيرة، بما فيها مقهى فيري سميرفي ومقهى الملك جوليان الذي يقدم تشكيلة من المأكولات الإيطالية، إلى جانب مطعم لهب التنين بأطباقه الهندية، و مطعم السيد بينغ للنودلز المخصص للمأكولات الصينية اللذيذة. وسيكون الضيوف على موعد مع سوق مأكولات العيد الشعبية الجديد الذي يتضمن أصنافاً مثل اللقيمات والشاي وأعواد البطاطس الحلزونية وغيرها ضمن تشكيلة متنوعة.

وسيكون ضيوف فندق ليجولاند مدعوين للاحتفال بعيد الفطر المبارك ضمن أجواء رائعة، بما في ذلك بوفيه عشاء عيد الفطر ووجبة برنش العيد بمطعم بريكس فاميلي، للاستمتاع بتجربة طعام فريدة من نوعها تشمل الأطباق والنكهات العربية التقليدية والمقبلات الساخنة وغيرها، إلى جانب فطائر الجبنة ومناقيش الزعتر والفلافل المقرمشة، إضافة إلى المقبلات الباردة التي تتضمن قائمتها السلاطة ومحطات الطهي الحية للشاورما، فضلاً عن الأطباق الشهية مثل اللحم الأوزي والمأكولات البحرية. فيما سيستمتع الصغار بوجبة عشاء العيد في بوفيه الأطفال الذي يشمل كرات الدجاج ووجبات البرجر الصغيرة والبيتزا ولفائف سجق الدجاج والمعكرونة والجبن وغيرها. كما سيكون الأطفال على موعد مع برنش بريكس بطابع أصدقاء ليجو، والذي سيستمتعون فيه بمجموعة من الأنشطة المرحة بطابع ليجو وحفلات الرقص التي تتضمن شخصيات المتنزه والفنون والحرف اليدوية وأفلام ليجو بعد وجبة البرنش مع فشارٍ مجاني.





حديقة وايلد وادي المائية

سيستمتع ضيوف حديقة وايلد وادي المائية خلال عيد الفطر المبارك، بتجارب حصرية منعشة مناسبة لجميع الأعمار خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 14 أبريل. وستتاح للضيوف أوقات حافلة بالمرح والمتعة والمناظر الخلابة والإطلالات البديعة على برج العرب خلال فترة عيد الفطر المبارك، ليحظوا فيها بتجارب استثنائية تشمل حفلات الدي جي الحية بجانب مسبح الأمواج. وللراغبين في تجربة رياضية استثنائية، فيمكنهم المشاركة في جلسات الجيم المائي المتاحة أيام السبت من الساعة 12:00 مساءً حتى 4:00 مساءً لجميع الأعمار. ويمكن للضيوف كذلك المشاركة في منافسات التواصل الاجتماعي من خلال متابعة حسابات حديقة وايلد وادي المائية لفرصة الفوز بجوائز قيمة. ومع إتاحة الحديقة لأكثر من 30 لعبة وزلاقة مائية وفرص لالتقاط الصور التذكارية، سيحظى ضيوف الوجهة إلى جانب ذلك، بمجموعة من المأكولات والمشروبات المتنوعة، بما فيها "وجبة الإفطار الكبيرة" وكيكة لافا الشوكولاتة، والخيارات الصحية الأخرى مثل "جرانولا ديلايت" والأساي، فيما سيحصل المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة على خصم حصري 30% على تذاكر الدخول اليومية عند حجزهم عبر الموقع الالكتروني، للاستمتاع بتجارب مائية استثنائية خلال عيد الفطر المبارك، والاستفادة أيضاً من عرض الكومبو الفريد "كل ما يمكنك أكله" عند الحجز عبر الموقع الالكتروني، وهي الباقة التي تتضمن

تشكيلة من الوجبات الخفيفة اللذيذة.



ذا جرين بلانيت دبي

كما سترحب "ذا جرين بلانيت دبي"، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عيد الفطر المبارك، لاستكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم، فيما سيحظى الصغار بتشكيلة من الأنشطة المجانية التي تشمل الرسم على الوجوه وتجديل الشعر وفنون الكاريكاتير ولقاء شخصيات ذا جرين بلانيت البرية طوال اليوم، فضلاً عن حضور "حكايات الطبيعة" والتي تقدم معلومات تعريفية عن الطبيعة للضيوف في متنزه الطبيعة إضافة إلى مشاهدة عرض العاصفة الرعدية داخل القبة البيولوجية. كما سيتمكن ضيوف الغابة الاستوائية المطيرة مقابل رسوم إضافية، من استكشاف الحيوانات التي تنتمي لفصيلة القنفذيات المتفرعة عن رتبة وحيدات المسلك من خلال لقاء حصري، وهي الحيوانات النادرة التي تشبه إلى حدٍ كبير حيوانات الكوالا وخلد الماء. وفي حين أن هذه الفصائل تميل إلى التواري عن الأنظار، فإن ضيوف ذا جرين بلانيت دبي سيحظون بفرصة نادرة للقاء هذه الحيوانات النادرة والتعرف إليها عن قرب، لتتيح الوجهة لضيوفها تجارب استثنائية خلال عيد الفطر.



روكسي سينما





ستوفر روكسي سينما لضيوفها خلال عيد الفطر المبارك تجارب سينمائية مميزة، حيث ستعرض خلال هذه الفترة 10 أفلام جديدة، من بينها الأفلام النطقة باللغة الإنجليزية "ذا فيرست أومن The First Omen" و"جودزيلا ضد كونغ Godzilla vs Kong" وفيلم "ذا بريكلاير The Bricklayer" و"سكويلار Squealer" و"كونغ فو باندا Kong Fu Panda"، فضلاً عن الأفلام الناطقة بالعربية، مثل فيلم "عالماشي" و"لحظات لذيذة"، والفيلم الهندية التي تشمل"بيد ميان تشوت ميان Bade Miyan Chote Miyan" والفيلم الناطق بالمالايالامية "أفيشام Aavesham". وسيكون على الضيوف الراغبين في حضور فيلم "كونغ فو باندا Kong Fu Panda"حجز تذاكرهم لدى روكسي سينما لفرصة الفوز بتذاكر سنوية إلى موشنجيتTM دبي.

وسيكون رواد السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع على موعد مع وجبة برنش السبت والتجارب السينمائية الخاصة في روكسي سينما، حيث سيحظون في صالة الفئة البلاتينية، بوجبة من 3 أطباق تشمل الموكتيلات المنعشة والفشار في صالات عرض روكسي سينما في كل من دبي هيلز مول وسيتي ووك وذا بيتش جيه بي آر وبوكس بارك في أيام السبت من كل أسبوع. كما ستتاح للضيوف فرصة تناول الطعام في الصالة أو طلب إحضارها إلى مقاعدهم الوثيرة داخل صالة العرض، لتتيح روكسي سينما لضيوفها مزيجاً فريداً بين التجارب الفاخرة في السينما وتناول الطعام.

ستتوفر للضيوف خلال عيد الفطر المبارك خيارات متنوعة للوجهات الترفيهية التي يفضلونها للاستمتاع بتجارب استثنائية، بدايةً من ألعاب الركوب الحماسية وعروض الإقامة والأفلام السينمائية الفريدة والمغامرات المائية والعديد من الأنشطة الأخرى في كل من دبي باركسTM آند ريزورتس أو روكسي سينما أو حديقة وايلد وادي المائية أو القرية العالمية، والتي تعد جميعها جزءاً من وجهات دبي القابضة للترفيه.

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