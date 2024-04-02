«إنركاب» للطاقة تتوسع في الإمارات باستثمار 220 مليون درهم في مصنعها الثاني

کشف وسيم أشرف قريشي، رئيس مجلس إدارة شركة «إنركاب» العاملة في مجال تخزين الطاقة ومقرها دبي، عن عزم الشركة لطرح عام أولي قبل نهاية الجاري 2024، أو مطلع العام القادم 2025، كأول شركة مدرجة تعمل في قطاع تخزين الطاقة بدولة الإمارات العربية، حيث تشهد أسواق المال في الإمارات، زخماً إيجابياً خلال السنوات القليلة القادمة، فيما لم يشر إلى مكان إدراج الشركة في سوق دبي المالي»، أو «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، أو حتى في ناسداك دبي». وقال قريشي في تصريحات له: إن الشركة بصدد بناء منشأة تصنيعية ثانية لها في الإمارات بقيمة 220 مليون درهم (60) مليون دولار أمريكي)، وتحديداً في أبوظبي، بعد منشأتها الأولى في مدينة دبي الصناعية»، والتي تصدر عبرها الشركة منتجاتها إلى 57 سوقاً.

وقال قريشي: بلغ إجمالي مبيعات الشركة في 2023 نحو 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 16 مليون دولار، مدفوعة بنتائج الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 12 مليون دولار أمريكي.

وأضاف قريشي: «إننا نطلق رحلتنا من دبي إلى العالم ونؤمن بأن منتجاتنا لها دور مهم تلعبه في التحول إلى نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة. نحن متحمسون للإمكانيات المقبلة بينما نحدث تأثيراً ذا معنى في مكافحة تغير المناخ. وقال: إن وجودنا في دولة الإمارات مكننا من الوصول إلى رأس المال البشري والبنية التحتية المتوفرة، ووفر الأساس للتطوير المستمر لتقنياتنا. ومع تركيز قيادة دولة الإمارات على الطاقة المتجددة والكفاءة، ومكافحة تغير المناخ، فإن البيئة مواتية للمبتكرين والمخترعين مثلنا للبناء.

وأعرب سعد زمان، رئيس مجلس إدارة برج كابيتال ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي «إنركاب»، عن سعادته بالتقدم الذي أحرزته الشركة. «نحن نعمل معاً كفريق واحد لتمكين شركة «إنركاب» من التوسع تجارياً وتحقيق الإمكانات العالمية للتكنولوجيا كعلامة تجارية رائدة في مجال تخزين الطاقة».



وتعد منتجات الشركة أول بديل غير كيميائي لليثيوم أيون، استناداً إلى تخزين الطاقة الكهروستاتيكية وهي تغير قواعد اللعبة في مشهد تخزين الطاقة حيث تقدم أداءً أفضل بمقاييس مثبتة في جميع المقاييس بتكلفة أقل وعمر أطول وشحن سريع وسلامة أفضل وإجمالي إمكانية إعادة التدوير.

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