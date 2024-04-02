الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على فريق المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة



أدانت دولة الإمارات بأشدّ العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي - شريك دولة الإمارات في مبادرة أمالثيا لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال القطاع - والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في المجال الإغاثي الإنساني.

وحمّلت دولة الإمارات إسرائيل مسؤولية هذا التطور الخطير كاملة، وطالبت بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأن ما حدث، ومعاقبة المتسببين في هذه الجريمة النكراء التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا ودولهم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري للعنف، وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات والأعيان المدنية، والمؤسسات الإغاثية، وطالبت بعدم استخدام الغذاء سلاحاً والكف من دون إبطاء عن فرض قيود على المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

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