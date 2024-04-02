غوارديولا: كان علينا قتل شخص للفوز على أرسنال

ألمح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلى إن فريقًا واحدًا فقط سعى لتقديم كرة ممتعة خلال مباراة القمة أمام أرسنال (0-0) مساء الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد غوارديولا بطريقة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا الدفاعية، لكنه أشار إلى عدد اللاعبين الذين نشرهم الفريق اللندني في المناطق الدفاعية من أجل الخروج بالتعادل.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أنا فخور جدًا، لقد تراجع أرسنال في العمق بشكل جيد حقًا. كان من الصعب إيجاد التمريرات في المساحات الضيقة. كانت الكتلة العميقة صعبة حقًا".





وأضاف: "كانت نيتنا هناك. لقد دافعوا جيدًا في المنطقة العميقة مع الكثير من الأشخاص المحيطين بهالاند، كان علينا التحلي بالصبر والعثور على مساحة للعبور".

وتابع: "هناك طرق مختلفة للقيام بذلك. لقد قاموا بعمل جيد مع الضغط بعد الحصول على الكرة، لا يهم عدد اللاعبين الذين تدافع بهم، كان الهدف الرئيسي هو عدم تلقي أي هدف. أنا أتحكم فقط في فريقي والباقي لا يمكنني التحكم به".

وردا على سؤال حول كيفية كسر خط دفاع آرسنال، أجاب جوارديولا: "قتل شخص ما مع دفاعهم بتسعة لاعبين؟".

وحصل سيتي على أربع نقاط فقط من المباريات ضد الخمسة الأوائل على سلم الترتيب، مقارنة بـ 16 نقطة في الموسم الماضي، واعترف فوارديولا الآن بأنه يعتمدون على خدمات من فرق أخرى لتحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وأردف: "تتظاهر وكأن النتيجة كانت 7-0 كل أسبوع على مدار السنوات الست الماضية، لأننا فزنا بخمس نقاط من أصل ستة، (تعتقد أننا) يجب أن نتفوق بفارق 10 نقاط. لا يمكنك ذلك لأنهم جيدون حقًا، وكلوب وميكيل لديهما فريقان استثنائيان. كفريق ما زلنا هناك".

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