خطوات نحو الابتكار

في معظم الأحيان قد يشكل الإنسان عقبة أمام تطور نفسه وحياته ومهاراته حين يرفض أن يتطور أو يتقبل أي عملية أو مهارة قد تحسن من أدائه، البعض قد يرفض التجديد بحجة التمسك بالتراث والقيم والأصالة والبعض يخشى من طرح الأفكار الجديدة خاصة إذا ما شعروا بصعوبة استمرارهم وعدم جدوى أفكارهم وأحسوا بتجاهلها عن طريق العبارات الصادمة والمحطمة، تتكرر تلك الكلمات على مسمع منا مثل: «الوقت غير مناسب، مكسبها غير مجد، فكرتك فيها مخاطرة، انتظر رأي لجنة الابتكار، لا تقدم إلا في اختصاصك، الفكرة تحتاج مالاً وأيدي عاملة». وغيرها من الأفكار التي تسبب الكثير من الإحباط. لذلك المفترض أن نتعامل مع مثل هذه العبارات الصادمة بشكل محفز وتعتبرها عبارات للتحسين والتجويد.

لابد من وضع بعض المحفزات لك لتشجعك على الإبداع، تخيل لو أن مخترع الطائرة قد وضع في ذهنه حقيقة أن المعادن تخضع لقانون الجاذبية ولا يمكنها بأي حال من الأحوال الطيران والتحليق في السماء ونقل البضائع والأشخاص عبر الجو بالطبع لما كانت هناك الطائرة ولو بعد مليون سنة، لذلك لابد من تشجيع التخيل للحصول على أفكار غير مسبوقة، يقول الكاتب وخبير التنمية البشرية سكون بيركون مؤلف كتاب خرافات الابتكار: إن معظم المخترعين افترضوا وأعادوا تسخير أفكار من الماضي.

الملاحظة مهمة وقد كانت مصدر إلهام للمخترعين والعظماء، لقد كان رصدهم المتأني لكيف تعمل الأمور وكيف يمكن الاستفادة من الظاهرة الطبيعية مثلاً كيف تحلق الطيور ؟ وكيف تعمل الكهرباء ؟ وكيف تحدث الجاذبية الأرضية ؟ وكيف تحدث الريح ؟ وعن حرارة الشمس ؟ وضوء القمر وغيرها.

لقد ساعدت الملاحظة الكثير من الشعراء المبدعين بالقصائد على إلهامهم بالكلمات وأنتجت الملاحظة الكثير من الكتب والأفكار من قبل المفكرين والفلاسفة.

الفيزيائي الشهير إيزيدور رابي الحاصل على جائزة نوبل لاختراع طريقة مكنت العلماء من معرفة هيكل النواة والجزيء، أرجع نجاحه إلى الطريقة التي كانت تحييه بها أمه بعد عودته من المدرسة فتقول له: هل سألت أسئلة جيدة اليوم يا إيزي ؟

إن كثرة طرح الأسئلة على نفسك تمكنك من البحث عن الإجابة وقد تستثير الانتباه لاحتواء الإجابة على المجهول لذلك كن فضولياً بقدر الإمكان، ما الذي نحتاجه فعلاً لنخطو خطوات واثقة نحو النجاح؟ أو ما هو المفتاح الحقيقي والرئيسي لكل جهد نقدمه ومن شأنه أن يقودنا نحو مصاف التميز ؟ بكلمة واحدة الإجابة هي: الإرادة والرغبة في الابتكار، وفي كلمات لمدرب كرة القدم الأمريكي فينيس لومباردي، توضيح لهذه النقطة تحديداً حيث قال: الفرق بين الناجح وبين غيره ليس نقص القوة أو المعرفة، بل هو نقص في الإرادة.