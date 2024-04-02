السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب المصري

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لولاية جديدة مدتها ست سنوات تبدأ الأربعاء، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وبعد أن افتتح رئيس البرلمان المصري جلسة المجلس بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي في السباق الرئاسي الماضي، تلا السيسي نص اليمين لولاية حكمه الثالثة في مصر أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الادارية شرق القاهرة.





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