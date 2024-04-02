السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب المصري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لولاية جديدة مدتها ست سنوات تبدأ الأربعاء، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الثلاثاء.
وبعد أن افتتح رئيس البرلمان المصري جلسة المجلس بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي في السباق الرئاسي الماضي، تلا السيسي نص اليمين لولاية حكمه الثالثة في مصر أمام الحاضرين في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الادارية شرق القاهرة.
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