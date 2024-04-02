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مقتل 6050 طالباً فلسطينياً وقصف 408 مدارس منذ بداية الحرب الإسرائيلية

4/2/2024 7:18:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ستة آلاف و50 طالبا، وإصابة 10 آلاف و219 بجروح منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994، والذين أصيبوا إلى 9890، فيما استُشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105".

وأشارت الوزارة إلى أن" 266 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة".

ولفتت إلى أن" 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكدت التربية أن" 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".


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