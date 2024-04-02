الإمارات ضمن أعلى 10 دول اتصالاً في العالم في 2024

تقدمت دولة الإمارات في تقرير الترابط العالمي الصادر عن شركة دي إتش إل لسنة 2024 لتحتل المركز الثامن ضمن أعلى 10 دول اتصالاً على مستوى العالم، كما سجلت أقصى زيادة في الأداء منذ سنة 2001، لتحتل المرتبة الأولى بين 181 دولة من ناحية الزيادة في الاتصال. ويبرز هذا التقدم وتيرة النمو المتسارعة في الاتصال الفعلي والرقمي الذي بدوره يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتسهيل التجارة الدولية.

ووفقاً للتقرير، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا متصلة بشكل جيد بمعظم بقية العالم، ليس فقط عبر التجارة، ولكن أيضاً عبر الاستثمار والهجرة والسياحة. وحتى مع تصدر أوروبا في التجارة وزيادة معدل سفر الأفراد إليها، وتصدر أمريكا الشمالية في رؤوس الأموال والمعلومات، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا المرتبة الثانية في التجارة، ما يبرز أهمية تجارة النفط، والارتفاع المتزايد لدور دول الخليج في شبكات التجارة بشكل عام، والعلاقات الوثيقة التي تربط العديد من دول شمالي أفريقيا بأوروبا.

ويستند تقرير الاتصال العالمي إلى ما يقرب من 9 ملايين نقطة بيانات، ويقدم صورة فريدة وشاملة لكيفية تحرك السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمعلومات والأفراد في أنحاء العالم. وفي نسخة هذا العام، استخدم التقرير أول مرة منهجاً لقياس عمق العولمة في العالم على مقياس يتراوح من 0% (لا شيء يعبر الحدود الوطنية على الإطلاق) إلى 100% (عالم «خالٍ من الاحتكاك» إذ تتوقف الحدود والمسافات عن الإسهام في المعادلة)، ويقف التقرير عند 25%، ما يعني أن عالماً عالمياً متكاملاً لا يزال بعيداً عن الواقع.

وتشير النتائج أيضاً إلى أنه على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية، فإن التدفقات العالمية تسير بشكل قوي جداً، فتنمو بسرعة أكبر من النشاط المحلي وتمتد عبر مسافات أكبر.



وبناءً على ذلك؛ توجد طرق عديدة تساعد الدول على المشاركة في الأعمال التجارية الدولية، وقد استغلت منطقة الشرق الأوسط، ومن ذلك الإمارات العربية المتحدة، هذه الفرصة وعززت تواصلها الرقمي لتسهيل التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال والمعلومات واستقطاب المواهب.

وتعقيباً على هذه النتائج؛ صرّح أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال فواردرينج في الشرق الأوسط وأفريقيا: «على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية، يؤكد تقرير الاتصال العالمي لشركة دي إتش إل أن العولمة وصلت إلى مستوى قياسي في سنة 2022 وظلت قريبة من هذا المستوى في سنة 2023؛ إذ قامت الشركات بتعزيز حضورها الدولي وحققت مبيعات أكبر في الخارج. وتحديداً، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في توسيع نطاق تواصلها عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا وتبني سياسات على مستوى الدولة لتسهيل التجارة العالمية والتبادل التجاري فضلاً عن استقطاب المواهب المناسبة».

ويسلط التقرير أيضاً الضوء على الرغبة القوية في التوسع العالمي، في ظل ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات الجديدة (المشروعات الخضراء)، وزيادة في مبيعات الشركات المتداولة علناً من معظم الدول في الخارج، كما استمرت وتيرة تدفقات الأفراد، التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19، في الانتعاش بقوة في سنة 2023، وسجل السفر الدولي، على الصعيد العالمي، ما نسبته 88% من مستويات ما قبل الجائحة وكانت في طريقها للاستعادة الكاملة بحلول نهاية سنة 2024، وكان الشرق الأوسط في طليعة الانتعاش السفري، فبلغت أعداد الوافدين الدوليين 23% أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في سنة 2023، وفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد - على الأقل حتى الآن - تحول عالمي واضح من العولمة إلى التقسيم الإقليمي. وفي الواقع، تحدث معظم التدفقات الدولية عبر مسافات مستقرة أو حتى أطول، مع انخفاض حصة التدفقات داخل المناطق الجغرافية الرئيسة. وفي مجال التجارة، يُظهر النمط الاقتصادي في أمريكا الشمالية فقط تحولاً واضحاً نحو أنماط تجارية أكثر تقسيماً إقليمياً. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، تتقدم وتتطور الاتصالات التجارية الجديدة بسرعة كبيرة أيضاً، ما يؤدي دوراً رئيساً في الإسهام في تسريع العولمة بشكل عام.





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