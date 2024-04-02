Tuesday, 02 April 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 730 مليار درهم في يناير بنمو سنوي 31.2%

4/2/2024 7:18:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 730 مليار درهم في نهاية يناير الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر يناير 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.2 في المائة لتصل إلى 734.61 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 720.94 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 174.7 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.9 في المائة أو ما يعادل 13.7 مليار درهم مقابل نحو 720.94 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 331.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 213.17 مليار درهم، و161.51 مليار درهم للودائع، و1.93 مليار درهم للقروض والسلف، و26.59 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 325.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.23 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و18.31 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و18.31 مليار درهم خصوم أخرى.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN02042024000110011019ID1108048080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث