قمة «الرؤية بعيون الآلة» 2024 تجمع نخبة الخبراء العالميين

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، قمة "الرؤية بعيون الآلة" 2024، إحدى كبرى القمم العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤى الحوسبية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وذلك يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 الجاري.

وتنظم الدورة الثانية لقمة "الرؤية بعيون الآلة" في متحف المستقبل بدبي في تجمع سنوي لنخبة الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، يتبادلون خلاله الأفكار والرؤى الكفيلة برسم الاتجاهات الجديدة وتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستثمار والتعليم.

وتتناول القمة في حواراتها مسارات علمية واقتصادية، وتستعرض أحدث التطورات في مجال توليد الصور والتعرف عليها، والتعلم الآلي، والرؤى الجديدة التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ودوره في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز جودة الحياة.

وتستضيف القمة 15 شركة ناشئة تستعرض ابتكاراتها المتميزة في قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والسياحة وغيرها، بحضور ممثلي مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية العالمية، وأكثر من 2000 باحث ومبتكر ومهتم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.

وتنظم القمة بدعم الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، ومن ضمنها شركة "إنفيديا" العالمية، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"أيه آي 71"، و"كور 42"، و"أنتيما"، وفعاليات دبي للأعمال، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.

صقر بن غالب: الإمارات مركز عالمي لتحفيز مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً لتحفيز المبادرات الهادفة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والمكان الأنسب لتنظيم واستضافة الحوارات المستقبلية، وبيئة مثالية لاستقطاب أفضل العقول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لصياغة مستقبل هذا القطاع، بما يعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية.

وقال صقر بن غالب إن استضافة "قمة الرؤية بعيون الآلة" في دورتها الثانية، يعكس النجاح الكبير لدورتها الأولى التي نظمتها العام الماضي، بالتعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، وما مثلته من فرصة مهمة لاجتماع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ألكسندر خانين: القمة تواكب أهداف دولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي

وقال ألكسندر خانين الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "بولينوم إيفينتس" المنظمة لقمة "الرؤية بعيون الآلة"، إن القمة تواكب الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن القمة تمثل عنصراً مهماً في دعم الحوار العالمي الهادف لتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره بالنهوض بمختلف مجالات الحياة.

وتستضيف القمة شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي من ضمنها علي فرهادي الرئيس التنفيذي لمعهد "ألين" للذكاء الاصطناعي وبروفيسور في كلية "بول جي ألين" لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وأندرو جاكسون نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "كور 42"، وياسر شيخ نائب رئيس "ميتا رياليتي لابز" في بيتسبرغ، وألون هاليفي كبير العلماء التطبيقيين الرئيسيين في

شركة "أمازون" للحوسبة السحابية، ولوك جوليا كبير المسؤولين العلميين في مجموعة "رينو" وأحد مؤسسي "سيري"، وهيذر دومين القائدة العالمية لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤولة في

"آي بي إم"، ومروان دباح مستشار أول للذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، ونيكو سيبي بروفيسور في جامعة "ترينتو"، وفهد خان نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية وبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرهم.

وصممت قمة "الرؤية بعيون الآلة" لتكون منصة للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة مع 5000 من قادة الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، وسيتم بث جلسات مختارة عبر الإنترنت، ما يسمح لجمهور أوسع بالتفاعل مع المناقشات والأفكار التي تتم مشاركتها خلال القمة.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز