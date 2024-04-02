143 % زيادة في الإنفاق على الأسواق الإلكترونية بالإمارات خلال رمضان

تتوقع «تشيك أوت» المزود العالمي لخدمات المدفوعات استمرار زيادة التسوق عبر الإنترنت في الإمارات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم. الأمر الذي ينعكس جلياً في العديد من فئات البيع بالتجزئة والخدمات الرئيسية، والذي يدلّ على الأثر الكبير للتحوّل الرقمي الذي تشهده الدولة، بما يوفره من راحة وأمان للمستهلكين ويحسّن من تجربة تسوقهم.

واستناداً إلى اتجاهات الإنفاق السابقة، تتوقع «تشيك أوت» Checkout أن تشمل الفئات ذات النمو المرتفع خلال الشهر الكريم زيادة المعاملات في الأسواق عبر الإنترنت، والملابس، والرعاية الصحية، والسفر.

إلى ذلك، تُشير بيانات Checkout إلى نمو بنسبة 8.5% في حجم معاملات الدفع الرقمي في الدولة في رمضان الماضي عبر كافة فئات المنتجات والخدمات، مقارنة بالفترة السابقة (قبل الشهر الكريم)، حيث شهد العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات الاستهلاكية في الأسواق عبر الإنترنت في الإمارات بنسبة 143%. وكانت الفئات الأخرى التي شهدت زيادات كبيرة في المعاملات خلال الشهر الكريم هي الملابس (78%)، والرعاية الصحية (48%)، ووكالات السفر (42%)، والرياضة والألعاب (31%).

علاوة على ما سبق، ارتفعت نسبة التحويلات المالية في الدولة بنحو 17% مقارنة بالفترة السابقة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الأموال التي يرسلها المغتربون إلى عائلاتهم وأصدقائهم، سواء استباقاً لعطلة العيد أو خلال الشهر الفضيل.

وبشكل عام، شهدت «تشيك أوت» عام 2023 ارتفاعاً في حجم معالجة المعاملات عبر الإنترنت خلال الشهر الفضيل في المنطقة بنسبة 69% على أساس سنوي، أما بين عامي 2021 و2023، فكانت نسبة النمو هائلة جداً حيث وصلت إلى 143%.

وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لشركة «تشيك أوت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نشهد زيادة في ثقة المستهلكين في الإمارات بمنصات الدفع الرقمية وزيادة ثقتهم في التسوق عبر الإنترنت بشكل عام، الأمر الذي يعكس تطوراً إيجابياً في المشهد التجاري الرقمي الإماراتي. إلى ذلك، يعكس هذا التحول الطبيعة الديناميكية والمتطورة لمشهد المدفوعات الرقمية في الدولة، والتوجه العام نحو التسوق عبر الإنترنت خلال أيام الشهر الفضيل وغيرها من أيام السنة. يعزز الدعم المتزايد من مزودي خدمات الدفع للتجار وضبط عروض القيمة الخاصة بهم الاحتياجات المتطورة للسوق، ويسهم في زيادة الإنفاق عبر الإنترنت، مما يعزز التجربة التجارية الرقمية بشكل عام».

تشير تقارير سابقة أطلقتها «تشيك أوت» إلى أن التحوّل نحو التسوق عبر الإنترنت يعد بمثابة تغيير سلوكي طويل الأمد وليس تحولاً مؤقتاً. ويتزايد إقبال المستهلكين في الإمارات على هذا النوع من التسوّق لعدّة أسباب أهمها سهولة وراحة الاستخدام غير المسبوقة التي توفرها التجارة الإلكترونية، إلى جانب سرعة المعاملات والأمان الذي توفره معالجات الدفع الموثوقة.





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