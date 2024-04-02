الناقلات الوطنية تُحلق إلى 603 وجهات بنهاية الربع الأول

واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

واستناداً إلى بيانات رسمية للناقلات الوطنية اطلعت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام"، تصل رحلات الناقلات الوطنية إلى نحو 603 وجهات حول العالم بنهاية الربع الأول من العام بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، وذلك مقارنة مع نحو 586 وجهة في نهاية العام الماضي 2023، بنمو نسبته 3%.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 143 وجهة لطيران الإمارات، و76 وجهة للاتحاد للطيران، و129 وجهة لفلاي دبي، ونحو 215 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من 7 مراكز عمليات إستراتيجية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان، بحيث تشمل وجهات "العربية للطيران أبوظبي" البالغة 29 وجهة، فيما تضم محفظة "ويز إير أبوظبي" نحو 40 وجهة.

- الاتحاد للطيران

رفعت "الاتحاد للطيران" شبكة وجهاتها إلى نحو 76 وجهة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع إلى أكثر من 125 وجهة مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة عدد الضيوف إلى أكثر من 33 مليون راكب سنوي.

وتتوقع الناقلة أن تضيف ما بين 5 إلى 6 وجهات جديدة هذا العام بعد أن أطلقت 15 وجهة جديدة العام الماضي، منها لشبونة، وكوبنهاغن، وكلكتا، وأوساكا، فيما أعلنت أمس عن إطلاق رحلات منتظمة بين أبوظبي وبوسطن لتصل إلى 4 وجهات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب شيكاغو ونيويورك وواشنطن.

واعتباراً من 15 يونيو المقبل، ستقوم الناقلة بتشغيل 3 رحلات أسبوعية موسمية بين أبوظبي وأنطاليا التركية، بالإضافة إلى زيادة رحلاتها في التاريخ ذاته إلى ثيروفانانثابورام عاصمة ولاية كيرالا الهندية، وعمّان، بإضافة ثلاث رحلات أسبوعية إلى كل من الوجهتين، فيما تنطلق الرحلات إلى جايبور في الهند في 16 يونيو من العام الجاري مع أربع رحلات أسبوعية.

كما تسعى "الاتحاد للطيران" إلى زيادة عملياتها التشغيلية إلى وجهات رئيسية أخرى منها العاصمة المصرية القاهرة مع ثلاث رحلات إضافية، ليصل المجموع إلى 24 رحلة. كما تمت إضافة ثلاث رحلات إلى كراتشي بإجمالي 17 رحلة أسبوعياً، و10 رحلات إلى كولومبو بإجمالي 20 رحلة أسبوعياً.

- طيران الإمارات

تغطي "طيران الإمارات" حالياً شبكة واسعة تضم 143 وجهة في القارات الست تشمل 134 وجهة ركاب، و9 وجهات للشحن، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

وعززت "طيران الإمارات" اعتباراً من فبراير الماضي عملياتها إلى سيؤول بإضافة 3 رحلات أسبوعياً، فيما وفرت الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو البرازيلية اعتباراً من نوفمبر 2023، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو اعتباراً من 20 ديسمبر 2023.

وستطلق "طيران الإمارات" خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من 3 يونيو المقبل البوابة الرابعة للشركة في أميركا الجنوبية، حيث ستنضم إلى ساوباولو، وريو دي جانيرو، وبوينس آيرس، ما يصل بعمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا.

- فلاي دبي

تحلق "فلاي دبي" إلى 129 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، يخدمها أسطول يتألف من 86 طائرة من طراز "بوينغ 737".

ومنذ بداية عام 2024، افتتحت فلاي دبي عملياتها إلى بينانغ ولانكاوي ومومباسا، وأعلنت عن بدء رحلاتها إلى بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس، فيما ستطلق خدماتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية مع استئناف الرحلات الجوية إلى الجوف وبدء رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي.

- العربية للطيران

تمتلك مجموعة "العربية للطيران" شبكة واسعة تربط نحو 215 وجهة انطلاقاً من مراكز عمليات إستراتيجية في دولة الإمارات (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة) تشمل 115 وجهة، بالإضافة إلى 74 وجهة من مراكز عملياتها في المغرب، و20 وجهة في مصر، و6 وجهات في باكستان.

وستطلق "العربية للطيران" رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا اعتباراً من 29 يونيو 2024 حيث ستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي يومياً، كما ستستأنف الناقلة رحلاتها بين مدينتي الشارقة وجازان في السعودية، حيث ستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي بواقع 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 4 يونيو القادم.

- العربية أبوظبي

تستمر "العربية أبوظبي" في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 29 وجهة، مع مواصلة خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات.

- "ويز إير أبوظبي"

رفعت "ويز إير أبوظبي" شبكة وجهتها إلى 40 وجهة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام، ما يعزز خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.





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