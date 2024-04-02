«الهلال الأحمر» ينظم فعالية لتعبئة وتجهيز المساعدات لسكان غزة في القاهرة



نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم السبت الفائت، فعالية "من الإمارات عبر مصر إلى أهلنا في غزة" لتعبئة وتجهيز المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ومشاركة مجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مصر وعدة دول عربية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن حزمة المبادرات الإماراتية الهادفة إلى التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وفي هذا الإطار أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية واحتياجات الرعاية الصحية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى قيادة وشعب الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

وأثنى المنصوري على دعم الدولة المصرية بمؤسساتها وشعبها في تقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق اللازم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ما سهّل دخول المساعدات الإماراتية والمستشفى الميداني الإماراتي إلى القطاع.

وقال إن هذه الفعالية تؤكد أن الإمارات ومصر تعملان على المستويين الرسمي والشعبي بروح التآخي والتآزر في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال المحنة التي يمر بها.

من جانبهم عبر الإعلاميون والفنانون والمؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حضروا الفعالية، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث، مشيدين بالدور الفاعل الذي تلعبه دولة الإمارات في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وكذلك في علاج الجرحى والمصابين منهم، وهي جهود تسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة.

وتأتي فعالية "من الإمارات عبر مصر إلى أهلنا في غزة"، التي تعكس مستوى التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمجتمع المصري الشقيق، إيمانا من هيئة الهلال الأحمر بأهمية مشاركة الفعاليات المجتمعية في العمل الإنساني؛ إذ تواصل الهيئة في هذا السياق دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وتجسد المبادرات الإماراتية المتواصلة نهج الدولة والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وقيمها في التضامن والتآزر التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.





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