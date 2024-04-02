اختتام بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق الاتحاد

اختتمت بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق الاتحاد بلقب البطولة بعد حصده 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، فيما جاء فريق الأساطير في المركز الثاني بفارق الأهداف وبرصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وخسارتين،

في حين حل فريق الشباب ثالثاً بـ 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وخسارتين، وحصل فريق الإمبراطور على المركز الرابع برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم.

وتقاسم كل من راشد السويدي من فريق الاتحاد وخليفة صلاح من فريق الإمبراطور لقب هداف البطولة بعشرة أهداف، فيما اقتنص راشد لوتاه من فريق الشباب جائزة أفضل حارس مرمى، وتقاسم جائزة اللاعب المثالي كل من حميد خميس وعبدالعزيز ظاعن من فريق الأساطير، وأحمد ظاعن وعبدالله غليطه من فريق الإمبراطور، وعلي الأصلي ومحمد حمد

من فريق الشباب، وعيسى صالح

وخالد الجابري من فريق الاتحاد.

وشهدت بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم، حضوراً جماهيرياً وحرصاً على التواجد في الملعب من أجل الاستمتاع بالأجواء الرمضانية والفعاليات المميزة المصاحبة للبطولة.

وأظهرت الفرق المشاركة في البطولة حماسة كبيرة، حيث شهدت المباريات مستويات فنية جيدة وأداء مميزاً أمتع الجماهير التي حرصت على حضور كافة المباريات من أجل مؤازرة فرقها المفضلة.

وقال عبيد راشد الشامسي المشرف على تنظيم البطولة: "شهدت النسخة الثالثة من البطولة تنافساً كبيراً بين الفرق الأربعة التي حرصت على تقديم أداء كروي يرضي الجمهور، حيث بلغت المنافسة ذروتها في المباريات النهائية التي قدم فيها اللاعبون نموذجاً للروح الرياضية العالية والتنافس الشريف، وهو ما ساهم في إنجاح البطولة".



وأضاف: "يعكس الحضور الجماهيري الذي حظيت به البطولة التي باتت سمة تميز الاحتفاء بالشهر الفضيل، وعي أبناء دبي بأهمية الرياضة وحرصهم على المشاركة في كافة المبادرات والفعاليات التي تستهدف التحفيز على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة".



وتعتبر بطولة شباب الحمرية الرمضانية لكرة القدم، مبادرة مميزة يتم تنظيمها بجهود فريق من المتطوعين من الأحياء السكنية في إمارة دبي، لتعزيز التواصل والتشجيع على ممارسة الرياضة، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب والقدرات في أجواء رمضانية ممتعة.



وكانت النسخة الأولى من بطولة شباب الحمرية لكرة القدم، قد انطلقت في عام 2022 بمشاركة 4 فرق، حيث توج فريق الإمبراطور بلقب هذه النسخة، فيما تم تتويج فريق الشباب بلقب النسخة الثانية التي شهدها العام 2023.

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