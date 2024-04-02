الديوان عطلة الفطر اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه

الديوان عطلة الفطر اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه
التاريخ
4/2/2024 7:13:25 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2024 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1445 .
جاء فيه تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه.
وفيما يلي
نص
التعميم
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