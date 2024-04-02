Tuesday, 02 April 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الديوان عطلة الفطر اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه

4/2/2024 7:13:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2024 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1445 .
جاء فيه تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه.

وفيما يلي
نص
التعميم
:


وصف الصورة


MENAFN02042024000130011022ID1108047955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث