بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4 ملايين دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت بورصة عمان اليوم الثلاثاء على تداول نحو 3 ملايين سهم، موزعة على 1572 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.
وانخفض مؤشر البورصة الى النقطة 2437، بنسبة 0.01% مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 23 شركة أخرى.
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