عضو كنيست: الانتخابات المبكرة ستجري على الأرجح قبل مايو 2025

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال عضو الكنيست زئيف إلكين، رئيس حزب اليمين في الدولة صباح اليوم (الثلاثاء) إنه على الرغم من أن نتنياهو الآن غير قادر على توفير ما يريده الحريديون، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن إجراء انتخابات في وقت مثل هذا عندما تكون إسرائيل على مشارف رفح ليس حدثا سهلا بحسب ما جاء في صحيفة "معاريف".
ووفقا له: "إن أي شخص لديه أي نوع من التقييم السياسي المستنير يدرك أن الانتخابات ستجرى على الأرجح في موعد لا يتجاوز مايو 2025، وفي منتصفها اقترحنا محاولة التوصل إلى اتفاقات. دون حرب داخلية داخل المجتمع الإسرائيلي، لأننا نحن حاليًا في حالة حرب مع العدو الذي أمامنا، وهذا هو المكان الذي يجب أن تركز فيه جهودك".
وقال إلكين عن اعتراض وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش على شراء سربين من الطائرات المقاتلة، إن "هناك أسئلة كثيرة حول ترتيب الأولويات في الميزانية العسكرية وأين يجب أن تذهب، وهذا هو". وتابع، "ما دام الأمر واقعاً، وليس أداة ضغط للحصول على شيء آخر من رئيس الوزراء أو وزير الجيش
. ومن حيث المبدأ، أستطيع أن أخبرك أننا أيضًا في لجنة الشؤون الخارجية والجيش، عندما يأتون إلينا بطلب للموافقة على أي عملية شراء من هذا القبيل، فإننا نطرح كل الأسئلة الصعبة لأنه في النهاية هذه أولويات، أنت تستثمر في مكان واحد".
وأشار إلكين إلى أن، "حماس لا تشعر بالضغط من قواتنا وأنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هناك أشياء يجب القيام بها بشكل مختلف. ووفقا له، فإن رئيس الوزراء وغانتس ليس لديهما رغبة في تغيير الأمور ويعتقدان الآن أن الوضع جيد".
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