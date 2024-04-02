عضو كنيست: الانتخابات المبكرة ستجري على الأرجح قبل مايو 2025

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال عضو الكنيست زئيف إلكين، رئيس حزب اليمين في الدولة صباح اليوم (الثلاثاء) إنه على الرغم من أن نتنياهو الآن غير قادر على توفير ما يريده الحريديون، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن إجراء انتخابات في وقت مثل هذا عندما تكون إسرائيل على مشارف رفح ليس حدثا سهلا بحسب ما جاء في صحيفة "معاريف".

ووفقا له: "إن أي شخص لديه أي نوع من التقييم السياسي المستنير يدرك أن الانتخابات ستجرى على الأرجح في موعد لا يتجاوز مايو 2025، وفي منتصفها اقترحنا محاولة التوصل إلى اتفاقات. دون حرب داخلية داخل المجتمع الإسرائيلي، لأننا نحن حاليًا في حالة حرب مع العدو الذي أمامنا، وهذا هو المكان الذي يجب أن تركز فيه جهودك".

وقال إلكين عن اعتراض وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش على شراء سربين من الطائرات المقاتلة، إن "هناك أسئلة كثيرة حول ترتيب الأولويات في الميزانية العسكرية وأين يجب أن تذهب، وهذا هو". وتابع، "ما دام الأمر واقعاً، وليس أداة ضغط للحصول على شيء آخر من رئيس الوزراء أو وزير الجيش

. ومن حيث المبدأ، أستطيع أن أخبرك أننا أيضًا في لجنة الشؤون الخارجية والجيش، عندما يأتون إلينا بطلب للموافقة على أي عملية شراء من هذا القبيل، فإننا نطرح كل الأسئلة الصعبة لأنه في النهاية هذه أولويات، أنت تستثمر في مكان واحد".

وأشار إلكين إلى أن، "حماس لا تشعر بالضغط من قواتنا وأنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هناك أشياء يجب القيام بها بشكل مختلف. ووفقا له، فإن رئيس الوزراء وغانتس ليس لديهما رغبة في تغيير الأمور ويعتقدان الآن أن الوضع جيد".