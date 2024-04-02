لوفيغارو: الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يعد غير مشروط

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN-قال الكاتب بصحيفة“لوفيغارو” الفرنسية رينو جيرار، إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الدولي مما سمح بتمرير قرار بشأن الحرب في غزة يطالب بوقف إطلاق النار، شكّل حدثاً في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة هذا الامتناع عن التصويت، معلناً أنه”أضر” بجهوده الحربية ضد حماس، وجهوده لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والذين يعتقد أن حوالي 100 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وللتعبير عن استيائه، قام نتنياهو بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن.

وأوضح الكاتب أن هذه هي المرة الأولى منذ رئاسة جورج بوش الأب (1993-1989) التي أوضحت فيها أمريكا للإسرائيليين أن دعمها لا يمكن أن يكون غير مشروط، مضيفاً أنه من الواضح القوة العسكرية والمالية الرائدة في العالم ما زالت تؤيد حق الإسرائيليين المقدس في العيش برخاء وأمان، ولكنها ترغب في تذكيرهم بأنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء إلى الأبد.

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33 ألف فلسطيني 65% من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من ثلثي المنازل والبنية التحتية في غزة، وبدء المجاعة والأوبئة). وتحول الهجوم الإسرائيلي لعقوبة ودراما إنسانية.

الأمريكيون حساسون للمشاعر المتصاعدة بين حلفائهم العرب (المغرب، مصر، الأردن، الدول النفطية الخليجية) وكذلك في جميع أنحاء”الجنوب العالمي”. كما أنهم يخشون في المستقبل، ظهور جيل من الأيتام الفلسطينيين الذين يحلمون بالانتقام لوالديهم، يقول الكاتب.

وبعيداً عن الجوانب العسكرية والإنسانية للرد الإسرائيلي (الذي يتم تنفيذه جزئياً باستخدام قنابل أمريكية الصنع)، هناك تباين أساسي يفصل بين الإدارة الديمقراطية الأمريكية وحكومة الليكود الإسرائيلية. والأولى ترى علناً ضرورة إنشاء دولة فلسطينية. أما الثاني، فيعتقد من دون أن يصرح بذلك، أن هذه الدولة موجودة أصلاً وأن اسمها الأردن.

وعاد الكاتب ليُذكّر أن دعم الولايات المتحدة لقيام دولة يهودية على أراضي فلسطين الانتدابية كان في عهد الرئيس هاري ترومان، حيث صوتت أمريكا، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947، لصالح خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة، والتي نصت على تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية.

كما أن أمريكا معجبة بشدة بأعمال التنمية التي قام بها اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، يتابع رينو جيرار، فقد حلت تل أبيب الرائعة محل مستنقع الملاريا. لكن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك أيضاً شرعية قوية من الفلسطينيين الذين سكنوا الأراضي المقدسة لعدة قرون. ولهذا السبب أيدوا تقسيم 1947 حينها (بنسبة 56% – 44%)، كما رحبوا في عام 1993 بتوقيع اتفاقيات رابين- عرفات التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية تدريجيا على أراضي غزة والضفة الغربية (التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي عام 1967 من مصر والأردن).

وباستثناء الطائفة الإنجيلية، فإن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن حل المشاركة هو الأفضل. ويتفق المسيحيون الإنجيليون الأمريكيون مع الصهاينة المتدينين الإسرائيليين في رفض أي فكرة لتقاسم أراضي فلسطين. لأنهم يقومون بقراءة حرفية للنصوص المقدسة، كما يوضح الكاتب، معتبراً أن التطرف الحالي لليمين الإسرائيلي قد يخاطر يوماً ما بالتعب من أمريكا التي ما تزال تشعر بالقلق إزاء صورتها الدولية.

ورأى جيرار أن على نتنياهو أن يكون حذرا للغاية من ألا يحدث ما حدث لفرنسا التي تخلت عنها أمريكا بوحشية، في يوم من الأيام لإسرائيل، مذكِّراً أن الأمريكيين جاءوا في الفترة 1917-1918 ليموتوا من أجل فرنسا، التي تعرضت للهجوم من قبل ألمانيا في عام 1914. ولكن في عام 1920، لم تصدق الولايات المتحدة على معاهدة فرساي (التي تفاوضت عليها)، ورفضت مساعدة فرنسا ضد ألمانيا النازية عام 1940.

ومن خلال اتفاقيات أبراهام عام 2020، فعل الأمريكيون الكثير من أجل دمج إسرائيل بشكل أفضل في بيئتها الإقليمية والعربية والإسلامية. وهذه ديناميكية من الأفضل لإسرائيل أن تحافظ عليها بأي ثمن، يقول الكاتب.