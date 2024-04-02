لقاء افتراضي بين مسؤولين في الإدارة الأمريكية مع ديرمر وهنغبي بشأن رفح..ماذا جاء فيه؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ناقش ممثلو البيت الأبيض، الليلة الماضية (الاثنين)، مع الوزير رون ديرمر ورئيس الجمعية الوطنية تساحي هنغبي، المقترحات البديلة لإدارة بايدن بشأن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح، وجرت المحادثة افتراضيًا عبر مؤتمر فيديو، كجزء من حل وسط يهدف إلى تحريك المحادثات، حيث من المتوقع أن يجتمع الاثنان قريبًا مع الحكومة الأمريكية في واشنطن وفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني.

وناقش المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون لمدة ساعتين العملية المستقبلية في رفح، وفي الولايات المتحدة عبروا عن مخاوفهم بشأن الخطط الإسرائيلية، وفي نهاية المناقشة، قال البيت الأبيض في بيان مشترك إن هنغبي وديرمر اتفقا على أن إسرائيل ستأخذ في الاعتبار المخاوف الأمريكية بشأن عملية عسكرية في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن رفح هي "الملاذ الآمن الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني". وأضافت أن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها بشأن عملية برية واسعة النطاق: "إذا كانت إسرائيل تنوي المضي قدمًا في عملية عسكرية، فيجب أن نجري هذه المحادثة. يجب أن نفهم كيف يخططون للمضي قدما، هناك طرق بديلة للقتال ضد حماس".

ووفقا لها، فإن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيقود المناقشات من الجانب الأميركي، في حين طالب البيت الأبيض بـ"معلومات إضافية"، بعد أن تبين له العثور على جثث في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة خلال عملية للجيش الإسرائيلي. وأضافوا "أننا نشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تمكنت بها حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المستشفى".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع مغادرة الوفد الأصلي إلى واشنطن بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. وتم تمرير القرار دون فيتو أميركي، واتهم نتنياهو بأن "هذا الانسحاب يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح المختطفين، لأنه يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين". من المختطفين لدينا.

المصدر:

الجرمق الاخباري