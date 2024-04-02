سوليفان يتوجه إلى السعودية وسط مساع أميركية لإحزاز تقدم في ملف التطبيع

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-يعتزم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، هذا الأسبوع، التوجه إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط مسعى أميركي لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

وتوقفت محادثات التطبيع في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن المحادثات استؤنفت في الأشهر القليلة الماضية.

وقال مسؤول أميركي إنّ سوليفان يعتزم إجراء محادثات مع ولي العهد بخصوص هذه القضية، لكنه لا يتوقع تحقيق انفراجة كبيرة.

وذكر مسؤول أميركي ثان أنّ سوليفان سيجري مشاورات واسعة النطاق بشأن عدد من الأمور، وقال إنّه "لم يزر السعودية منذ فترة وهناك الكثير مما يمكن مناقشته".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال، في 21 مارس/ آذار، إنّ الولايات المتحدة والسعودية حققتا "تقدماً جيداً" في المحادثات بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، دون تقديم جدول زمني لإبرام اتفاق.

وكان مسؤولو البيت الأبيض قد عبروا لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس عن تشاؤمهم بشأن فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية في ظل الظروف الحالية، ما دامت الحرب على غزة مستمرة.

وشدّدوا على أن مفتاح التقدّم مع السعودية موجود لدى إسرائيل، وإذا جرى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، فسيتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات مهمة بشأن القضية الفلسطينية حتى يتمكن وليّ العهد السعودي من المضي قدماً نحو "اتفاقية سلام"، والبدء بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

المصدر: رويترز.