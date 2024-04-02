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الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

4/2/2024 7:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

يذكر أن الرئيس السيسي فاز فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة.

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