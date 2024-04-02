الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
التاريخ
4/2/2024 7:08:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.
يذكر أن الرئيس السيسي فاز فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة.
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