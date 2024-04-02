Tuesday, 02 April 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ايقاف 291 منشأة وإتلاف أكثر من 27 ألف طن مواد غذائية خلال النصف الأول من رمضان

4/2/2024 7:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
اتلفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ما يزيد عن 27 الف طن من المواد الغذائية الصلبة من خلال فرق المتابعة والتفتيش المنتشرة في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الاول من رمضان .
وأضافت المؤسسة بتصريح لـ "الوكيل الأخباري" انها اتلفت خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن 23 الف لتر من العصائر الرمضانية، و نحو 7400 لتر من المواد السائلة .
وبينت المؤسسة أنها نفذت من خلال فرق المتابعة والتفتيش المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ما مجموعه 5543 زيارة على المنشآت الغذائية خلال النصف الاول من رمضان
واشارت انها اغلقت خلال الفترة ذاتها 30 منشأة غذائية وأوقفت 291 منشأة .













MENAFN02042024000208011052ID1108047922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث