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4 خطوات مهمة قبل تبييض الأسنان

4/2/2024 7:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتعرض الأسنان لتصبغات لونية بسبب تدخين السجائر واحتساء القهوة، ما يُفقدها بياضها الناصع. لذا يلجأ الكثيرون إلى تبييض الأسنان.
وقالت جمعية ProDente الألمانية إن هناك خطوة مهمة قبل إجراء تبييض الأسنان، ألا وهي تنظيف الأسنان بشكل احترافي على يد طبيب أسنان، وذلك لإزالة طبقة البلاك والجير، ما يساعد على ظهور اللون الطبيعي للأسنان مرة أخرى.


وأضافت الجمعية المعنية بصحة الفم والأسنان أنه بفضل إزالة طبقة البلاك والجير يكون لمادة التبييض تأثير متساوٍ على مينا الأسنان، ما يساعد في الحصول على أسنان ناصعة البياض.


وبشكل عام، أوصت جمعية ProDente بالاهتمام بنظافة الأسنان للحيلولة دون نشوء طبقة البلاك والجير، حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً بواسطة فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، كما ينبغي تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة يومياً.


ولتجنب التصبغات اللونية ينبغي الإقلاع عن التدخين والإقلال من شرب القهوة قدر المستطاع.

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