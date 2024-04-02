فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر

وبحسب التلفزيون الفنلندي الرسمي، ذكرت الشرطة في بيان أنه جرى إلقاء القبض على المهاجم، مشيرا إلى أن جميع المتورطين في حادث إطلاق النار هم من الأطفال القصر.

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