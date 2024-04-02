فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر

فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر
التاريخ
4/2/2024 7:06:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب 3 أطفال قصر اليوم الثلاثاء، بعد أن فتح طفل النار في مدرسة ابتدائية على زملائه بمنطقة "فانتا" خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي، وفق ما أعلنت الشرطة الفلندية.
وبحسب التلفزيون الفنلندي الرسمي، ذكرت الشرطة في بيان أنه جرى إلقاء القبض على المهاجم، مشيرا إلى أن جميع المتورطين في حادث إطلاق النار هم من الأطفال القصر.
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