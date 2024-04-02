7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

كما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 % وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 % وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

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