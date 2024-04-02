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7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

4/2/2024 7:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة "الخلوي" عريضة النطاق في الأردن حوالي 7.726 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023.
ووفقا للتقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأخير من العام 2023، توزعت الاشتراكات على 73 % للدفع المسبق و27 % اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) 85 % واشتراكات خطوط البيانات فقط 15 %.
وبلغ مجموع الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97% محليا و3 % دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية.


كما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 % وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 % وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

MENAFN02042024000208011052ID1108047918

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