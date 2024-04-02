ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول السكر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - السكر هو فئة من الجزيئات ذات المذاق الحلو توجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات والنباتات وحليب الثدييات، ويمكن استخلاصه من هذه المصادر الطبيعية وتركيزه في الأطعمة المصنعة.



وأجرى مجموعة من العلماء دراسة توضح بالتفصيل ما حدث عندما توقف أكثر من 40 طفلاً (أعمارهم بين 8 و18 عاماً) عن تناول سكر الفركتوز تحديداً لمدة 10 أيام.

وخلال التجربة، لم يتوقف المشاركون عن تناول الخبز أو النقانق أو الوجبات الخفيفة، توقفوا فقط عن تناول الفركتوز، الذي مصدره سكر المائدة، أو الأطعمة المصنّعة التي تستخدم شراب الذرة الغني بالفركتوز للتحلية.

النتائج

وبحسب "ذا كونفيرسيشن"، وجدت الباحثون تخفيضات كبيرة في: الدهون الثلاثية المصنّعة داخل الجسم، وغلوكوز الدم الصائم، وضغط الدم، والدهون المخزنة على الكبد، ومقاومة الأنسولين، ووزن الجسم.

وفسر فريق البحث من جامعة تورو بنيويورك هذه النتائج، باختلاف طريقة تعامل الجسم مع الفركتوز.

فالجسم يتصرف مع الفركتوز الزائد بعدة طرق، أولها: تحويله إلى غلوكوز، وثانياً: استخدامه كوقود، وثالثاً: معالجته أو تحويله إلى دهون ثلاثية.

وتشير تقارير طبية إلى أن الإفراط بتناول الفركتوز في وجباتنا الغذائية يؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية في الدم، ودهون الكبد، وغلوكوز الدم، والوزن، ومقاومة الأنسولين.

وقد تؤدي الزيادات في هذه العلامات إلى زيادة خطر الإصابة بخلل التمثيل الغذائي، ومرض السكري من النوع 2، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وقالت النتائد: "بسبب الاختلاف في كيفية استخدام الجسم للغلوكوز والفركتوز، والأدلة على أن الاستهلاك العالي للسكر يؤدي إلى نتائج صحية أسوأ، يجب أن نضع في اعتبارنا السكر المضاف الذي نتناوله".

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