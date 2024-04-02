أمراض الكلى قد يكون سببها ارتفاع ضغط الدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح الطبيب إيفان بورتر أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون عامل خطر أساسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة.وأشار طبيب أمراض الكلى في مستشفى مايو كلينيك الأمريكية إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعمل على إضعاف وإتلاف الأوعية الدموية في الكلى، وهو ما يؤثر على وظائفها وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي.



وأكد إيفان بورتر أن ثمة علاقة وثيقة بين الكلى ومرض ضغط الدم، فعادة ما تتسبب أمراض الكلى المزمنة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن لضغط الدم المرتفع أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.



ونصح الطبيب الأمريكي بعلاج ارتفاع ضغط الدم والعمل على عدم وصول أضراره إلى القلب والكلى عن طريق تغيير نمط الحياة، ودمج الكثير من الحركة خلال اليوم والحفاظ على الوزن الصحي والإقلاع عن التدخين وخفض الإجهاد والتوتر واتباع نظام غذائي صحي مع التقليل من الصوديوم.

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