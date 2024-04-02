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مِنَح بنك الإسكان الجامعية ضمن برنامج إمكان الإسكان للمسؤولية الاجتماعية

4/2/2024 7:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلاقاً من إيمان بنك الإسكان بأهمية التعليم باعتباره أحد أبواب التمكين، يقدم بنك الإسكان سنوياً عدداً من المنح الدراسية الجامعية من خلال العديد من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة وبما يتناسب مع قطاعات برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان".


ويعرض الفيديو المرفق عدداً من المقابلات مع الطلاب المستفيدين من منح بنك الإسكان الجامعية المقدمة من خلال شراكات البنك مع كل من صندوق المنح الجامعية لمرضى السرطان من خلال مؤسسة الحسين للسرطان، وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وجامعة الحسين التقنية؛ حيث يتكفل البنك بتغطية تكاليف دراستهم الجامعية حتى التخرُّج.


وتندرج هذه المنح ضمن مبادرات برنامج البنك المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يحرص من خلاله على المساهمة في التمكين الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع بإطار مؤسسي ممنهج ومستدام، مرتكزاً على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات.

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