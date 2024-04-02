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فلس الريف يزود 938 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة مليون و 621 ألف دينار في شهر آذار

4/2/2024 7:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع لها ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وأنظمة خلايا شمسية وعددها حوالي 938 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية بلغت مليون و621 الف دينار.
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي ان اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية.
وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 384 الف دينار.
كما شملت القرارات التجمعات السكانية المكونة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى بكلفة 196 الف دينار، وشملت المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 79 الف دينار.
ووفق المومني شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة إجمالية بلغت 10 آلاف دينار دعما للاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
كما شملت القائمة شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم بقيمة اجمالية بلغت 12 ألف دينار، ايماناً من الوزارة بدورها في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتشمل الفئات الواردة في قوائم اللجنة إنارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 67 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.
وأضاف المومني انه وفقا للقوائم سيدعم فلس الريف المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم استنادا إلى الأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، وبلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع 94 ألف دينار.
وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 53 الف دينار.
واستكمل المومني الفئات المستهدفة وشملت المزارع المتضمنة آبارا إرتوازية الواقعة خارج التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 48 ألف دينار، دعما للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين المومني ان فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي للمواقع التابعة للقطاعات الحكومية والمواقع المتضمنة مبادرات جلالة الملك التي يقوم الديوان الملكي بإنشاءها للاسر العفيفة بكلفة إجمالية بلغت 57 الف دينار.
وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة وافقت اللجنة في قوائمها على تركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ 621 منزلا للاسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وذلك لتخفيف فاتورة الطاقة الشهرية عليهم، مما يساهم بشكل غير مباشر في زيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها.













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