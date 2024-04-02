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الأهلي السعودي يحسم ديربي جدة

4/2/2024 7:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم الأهلي "ديربي جدة" لصالحه، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتحاد 1-0، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.
وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 34.
ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق 20 نقطة خلف المتصدر الهلال.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.

ملاعب

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