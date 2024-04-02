الأهلي السعودي يحسم ديربي جدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم الأهلي "ديربي جدة" لصالحه، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتحاد 1-0، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.
وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 34.
ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق 20 نقطة خلف المتصدر الهلال.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.
ملاعب
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