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أتلتيكو مدريد يفوز على فياريال بالليغا

4/2/2024 7:06:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق أتلتيكو مدريد فوزا متأخرا على حساب مضيفه فياريال 2-1 في ختام المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وعلى ملعب "لا سيراميكا"، بادر أتلتيكو لافتتاح باب التسجيل عن طريق البلجيكي الدولي أكسيل فيتسل في الدقيقة التاسعة.
وفي أول هجمة خطيرة لفياريال، نجح مهاجمه النرويجي الدولي ألكسندر سورلوث في استغلال تمريرة متقنة من مورينو ليسدد بيسراه كرة استقرت في شباك حارس أتلتيكو في الدقيقة 50.
وبعد أن أهدر الفريقان فرصا عدة، نجح ساوول نيغيز في حسم الأمور لصالح أتلتيكو مدريد قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق مستغلا تمريرة من سيسار إسبيليكويتا وذلك بعد ثلاث دقائق من نزوله احتياطيا.
وبهذا الفوز، صعد أتلتيكو إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة على حساب أتلتيك بلباو مستغلا خسارة الأخير أمام ريال مدريد 0-2.
في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز العاشر.

ملاعب


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