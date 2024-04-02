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شاهد.. مُدافع برشلونة يشتبك مع مشجع خارج الملعب

4/2/2024 7:06:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، فيديو لمدافع نادي برشلونة إينيغو مارتينيز وهو يهاجم أحد المشجعين بعد مغادرته مقر تدريبات النادي الكتالوني.
واضطر الرياضي ابن الـ32 عاما إلى إيقاف سيارته، لينزل منها ويشتبك مع المشجع لفظيا.
واقترب مارتينيز، الذي كان يرتدي قميصا أبيض وسروالا رماديا وأحذية رياضية بيضاء، من المشجع الذي تقدم نحو مدافع برشلونة أيضا.
وعبر مارتينيز عن إحباطه، الذي يبدو أنه أثاره سوء المعاملة من قبل المشجع الشاب.
وأوضح مارتينيز، الذي تحدث للمشجع بنبرة حادة باللغة الإسبانية لمدة 20 ثانية تقريبا، أنه لن يتسامح مع تعرضه للإهانة أو التلفظ بألفاظ مهينة بعد الآن.
وتوجه مارتينيز للمشجع الشاب مباشرة قائلا: "هذه آخر مرة تهينني فيها بالأحمق أنت وصديقك (الذي يصور الفيديو)، آخر مرة تهينني أنت وصديقك".
يذكر أن مارتينيز كان قد شارك أساسيا في المباراة الأخيرة التي تغلب فيها برشلونة على لاس بالماس (1-0) ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.


ملاعب


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