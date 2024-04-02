البريد الأردني يقدم خدماته في الصناعة والتجارة بدءا من اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ البريد الأردني اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، بتقديم خدماته البريدية في وزارة الصناعة والتجارة من خلال مكتب بريدي تم أنشاؤه أخيراً.
وبحسب بيان لشركة البريد، جاء إنشاء المكتب لتلبية احتياجات المراجعين لمبنى الوزارة ومديرية السجل التجاري، حيث سيتمكن المراجع من الحصول على الخدمات البريدية التقليدية وتفعيل الهوية الرقمية والاشتراك بخدمة صندوق البريد أو تجديده.
بالإضافة إلى تقديم خدمات دفع الفواتير والرسوم من خلال اي فواتيركم، وخدمات السحب المالي، وطوابع الواردات.
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