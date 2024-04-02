شركة CFI الأردن تعتمد حلول زين كاش الرقمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقّعت شركة "زين كاش" وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية CFI الأردن اتفاقية استراتيجية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونيّة "زين كاش" لكافة الزبائن والمتداولين مع الأسواق العالمية عبر شركة CFI الأردن.



وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام شركة زين كاش، سلطان كشورة، وعن شركة CFI الأردن مديرها العام لؤي عازر وبحضور ممثلين عن كلا الشركتين، سيتمكّن عملاء CFI من تحويل الأموال عبر محفظة وتطبيق "زين كاش" لإتمام عمليات فتح الحسابات وتغذيتها والشراء والتداول بكل سهولة وأمان.



وتعكس الاتفاقية مساعي "زين كاش" في توسيع نطاق الحلول المالية الرقمية التي تقدّمها وبما يُسّهل على عملائها، وتتيح لهم القدرة على إدارة مُشترياتهم بما يتماشى مع أنماط حياتهم، إضافة إلى الاستفادة من باقات مميزة من الخدمات المالية المتنوعة التي توفرها "زين كاش" لعملائها.



وتقدّم سي أف أي لعملائها شروط تداول متفوقة بما فيها التداول بفروقات سعرية تبدأ من الصفر وبدون عمولات مع سرعة بالتنفيذ. وإمكانية التداول بدون حد أدنى للإيداع بأكثر من 15,000+ منتج من الأسهم، الفوركس، السندات، المؤشرات وصناديق الاستثمار المدرجة، والعملات الرقمية في أكثر من 21 سوق مالي. وتشتهر مجموعة سي اف بتميزها في خدمة ومتابعة عملائها وتزويدهم بتقارير وتحاليل فنية يومية وتوفر ندوات تعليمية مجانية عبر الانترنت بالإضافة إلى مدير حساب لتقديم الدعم وضمان توفير أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة حول العالم.



يُذكر أن "زين كاش" تمنح بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- بثلاث فئات (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية) بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد من المحافظ و البنوك المحلية والدولية ، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي-فواتيركم"، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع“QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.