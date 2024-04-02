الحنيطي يزور كتيبة المدفعية/23 الملكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الاثنين، كتيبة المدفعية/23 الملكية إحدى وحدات سلاح المدفعية الملكي.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول الواجبات وسير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية والخطط المستقبلية لها.



وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص القيادة العامة للوقوف على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات.



ودوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل الزوار.



وفي سياق متصل، شارك اللواء الركن الحنيطي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، مرتبات كتيبة الحرس الملكي الآلية/3 احدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى مأدبة الإفطار.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور قائد المنطقة العسكرية الوسطى، على الجهود المبذولة من قبل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة في مساندة الأشقاء في غزة واستمرار ارسال المساعدات الإنسانية والإغاثية على القطاع، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تؤديه الخدمات الطبية الملكية في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأخوة الفلسطينيين.

والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو الكتيبة.

