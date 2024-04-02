زين تُواصل دعم مسيرة أبطالها البارالمبيين للعام الرابع عشر على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن تجديد رعاية أبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية، الذين تحتضنهم منذ عدّة أعوام وتدعم مسيرتهم الرياضية الحافلة بالإنجازات، ليمثلوا الأردن في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية والعالمية، ولمُساعدة الرياضيين لتحقيق إنجازات مرموقة والمساهمة بترسيخ مكانة المملكة على خريطة الرياضة البارالمبية.



ويأتي التجديد استكمالاً لجهود الشركة ودروها المحوري في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وإدماجاً، والتزاماً منها بتحقيق الهدفين العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" والسابع عشر" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها زين.

وتضم قائمة أبطال زين البارالمبيين كل من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، وبطل رمي الجُلة جميل شبلي، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعمر قرادة، وأسماء شكري، إضافةً إلى عبدالكريم الخطاب الذي حقق مؤخراً رقماً عالمياً جديداً برفعه لوزن 260 كغم وتُوّج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 2024 في الشارقة.

يُذكر بأن شركة زين تعمد على إطلاق مُبادرات وبرامج عديدة تخدم مساعيها في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المُشاركة الفاعلة في المجتمع، حيث قامت الشركة وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها، بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة، لتكون بذلك أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، فيما قدّمت وكأول شركة اتصالات في الأردن دعمها لتطبيق مكالمات خط الطوارئ (114) عبر الهواتف الذكية المُخصص للصُمّ، استكمالاً للدعم الذي قدّمته الشركة في العام 2014 لخط الطوارئ (114) للصُم الذي أطلقته مديرية الأمن العام، لخدمة ما يقارب الـ 50,000 من الأشخاص الصُم وضِعاف السمع، حيث دعمت الشركة هذا الخط الذي جاء نتاجاً لشراكة مثمرة ما بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والذي فاز بالمرتبة الأولى في برنامج Zero project on Inclusive Education ICT، كما أطلقت زين خط "البسمة بلس" المدفوع مُسبقاً والمخصص لفئة الصُمّ والذي يشمل مميزات عديدة تتوائم واحتياجات الصُمّ كمكالمات الفيديو وحُزم الإنترنت.