كيف تؤثر ممارسة الرياضة على مرضى السكري في رمضان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساعد الرياضة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من مستويات السكر في الدم، فيمكن أن يساعد الصيام مع ممارسة الرياضة على فقدان الوزن الزائد، ومن ثم التأثير إيجابًا على مستويات السكر في الدم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني

ونستعرض في التقرير التالي تأثير ممارسة الرياضة على مرضى السكري خلال شهر رمضان بحسب الدكتور إيهاب حنا، أستاذ أمراض السكر بالمعهد القومي للسكر.



أوضح الدكتور إيهاب حنا، أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب مراقبة مستمرة ونمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة الرياضة بانتظام، لكن خلال شهر رمضان قد يواجه مرضى السكري بعض التحديات في الحفاظ على روتينهم الرياضي المعتاد.

وأشار أستاذ أمراض السكري إلى أن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان مفيدة لمرضى السكري حيث تقدم العديد من الفوائد الصحية منها:

- ضبط مستويات السكر في الدم، حيث تساعد الرياضة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من مستويات السكر في الدم.

- خسارة الوزن، فيمكن أن يساعد الصيام مع ممارسة الرياضة على فقدان الوزن الزائد، ومن ثم التأثير إيجابًا على مستويات السكر في الدم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

- الحد من أمراض القلب، حيث تساعد الرياضة على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

- تحسين الحالة المزاجية، وذلك لأن ممارسة الرياضة تساعد على تحسين المزاج والتقليل من التوتر والقلق لفترات طويلة خاصة عند الانتظام على ممارستها.



ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان لمرضى السكري؟

أضاف حنا أن الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان لمرضى السكري عادة ما يكون خلال فترتين سواء قبل الإفطار بساعة أو ساعتين أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، وذلك للحصول على أفضل النتائج.

كما نصح حنا مرضى السكري بممارسة تمارين رياضية خفيفة إلى متوسطة الشدة مثل:

- المشي، حيث يعد المشي من أفضل التمارين لمرضى السكري، وبالتالي يمكنهم البدء بـ 15 دقيقة يوميًا وزيادة المدة تدريجيًا.

- السباحة.

- ركوب الدراجات.

- التمارين الرياضية المائية.

- تمارين اليوجا.

احتياطات قبل ممارسة الرياضة في رمضان لمرضى السكري

أكد أستاذ أمراض السكر على ضرورة اتباع بعض الاحتياطات عند ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان مثل:

- قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد التمرين.

- شرب الكثير من الماء.

- تناول وجبة خفيفة قبل التمرين.

- التوقف عن التمرين فورًا عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية.

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