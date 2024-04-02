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وزيرة التنمية: 158263 أسرة استفادت من المساعدات النقدية والعينية العام الماضي

4/2/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الوزارة أن عدد الأسر التي استفادت من المساعدات النقدية والعينية خلال العام الماضي بلغ 158263 أسرة.
وقالت بني مصطفى خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بصد مراجعة التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه تم إنشاء وشراء 201 مسكن وصيانة 80 مسكن للأسر الفقيرة.
وأضافت أن الوزارة ستقوم بصيانة نحو 200 مسكن للأسر الفقيرة خلال عام 2024.
وأشارت بني مصطفى إن الوزارة تعمل للتحول الرقمي في خدماتها، وتم إطلاق نحو 30 خدمة إلكترونية بما فيها خدمات الحماية الاجتماعية.
وبيّنت الوزيرة أن هناك 29 مركز إيوائي لذوي الإعاقة منها 5 تابعة للقطاع الحكومي، بالإضافة لوجود 21 مركز للتدخل المبكر، و26 مركز نهاري دامج.

ويتمحور المؤتمر حول موضوعات عدة أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، إضافة للتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.

MENAFN02042024000208011052ID1108047716

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