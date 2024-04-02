لبنان يدين قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق ويعتبره خرقا للقانون الدولي

MENAFN - Al Wakeel News)دانت وزارة الخارجية اللبنانية قصف الطائرات الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مساء أمس الاثنين.



وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إن "استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية".



واعتبرت أن "هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين".



وأمس الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.



وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

RT

