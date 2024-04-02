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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

4/2/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة واسعة شمال شرقي اليابان.


وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أن مركز الزلزال كان في محافظة "إيواتي الشمالية"، ووقع على عمق نحو 70 كيلومترًا، ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

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