زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
التاريخ
4/2/2024 6:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة واسعة شمال شرقي اليابان.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أن مركز الزلزال كان في محافظة "إيواتي الشمالية"، ووقع على عمق نحو 70 كيلومترًا، ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
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