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الأمن يلقي القبض على مطلوب ثانٍ من قائمة المطلوبين الخطرين بالرويشد

4/2/2024 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة خاصة نفّذت فجر اليوم مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين (ممن جرى نشر صورهم وتعميمها) لارتباطهم بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت القبض عليه .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب ( عايد حسين عايد الغياث ) والمطلوب ب 14 طلبا بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاق عيارات نارية وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة .
وأشار إلى أنّ التحقيقات والعمل مستمران لجمع المعلومات عن باقي الأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم .













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