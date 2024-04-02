تسبب ألم البطن- 8 عادات خاطئة تجنبها بعد الأكل في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بألم في المعدة بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وقد يرجع السبب إلى ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة.عادات خاطئة تسبب ألم البطن بعد الأكل في رمضان



1- الإفراط في الطعام

يجب الانتباه إلى الكمية المستهلكة من الطعام عند تناول وجبتي الإفطار والسحور، لأن الإفراط فيه يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي، مما يسبب ألم البطن.



2- شرب الماء البارد

يعتاد الكثيرون على شرب الماء البارد بعد تناول الطعام في رمضان، استجابة للشعور بالعطش، دون الانتباه أن المياه الباردة قد تؤخر عملية الهضم، مما يسبب الشعور بألم في المعدة.

لذلك ينصح الخبراء بشرب الماء الفاتر بعد الطعام، حفاظًا على سلامة الجهاز الهضمي.

3- ممارسة الرياضة

عند ممارسة الرياضة بعد الأكل، يضخ القلب كمية كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات، لتهيئتها للتمرين، في المقابل، تقل التروية الدموية الواصلة للجهاز الهضمي، مما يسبب عسر الهضم والإمساك والانتفاخ وتقلصات المعدة.



4- التدخين

لا خلاف على أن التدخين مضر للجسم، ولكن أضراره تصبح أكثر خطورة عند شرب السجائر بعد تناول الطعام، حيث يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو التهاب القولون التقرحي.

5- النوم

من الضروري عدم الاستسلام لحالة الخمول التي تسيطر على الجسم بعد تناول الطعام، لأن النوم بعد الأكل يهدد الصحة ببعض الأضرار، مثل حرقة المعدة وزيادة الوزن؟



6- تناول الفواكه أو الحلويات

تناول الفواكه بعد الأكل أمر مضر للجهاز الهضمي، لأن السكريات الموجودة بها تتخمر مع الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والدهون المتوفرة في الطعام، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.

7- شرب الشاي

لا بد من الابتعاد عن الشاي الأسود بعد الأكل، لأن شربه عقب تناول الطعام مباشرة يسبب الشعور بالغثيان والتعرض للقيء، بالإضافة إلى تقليل قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد، مما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.



8- الاستحمام

يندفع الدم المؤكسد إلى الجلد عند الاستحمام، لتنظيم درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض التروية الدموية التي تحتاجها المعدة والأمعاء، لإتمام عملية الهضم.

الكونسلتو