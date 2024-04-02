وزيرة التنمية: ضبط 7809 متسولا العام الماضي.. والحالات المضبوطة غير مرتبطة بالعوز والحاجة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الوزارة أنه تم ضبط 7809 متسولا العام الماضي، منهم 4069 دون سن 18 سنة.وقالت بني مصطفى خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 1956 حدث داخل دور تربية وتأهيل الأحداث.وأضافت أن حالات التسول المضبوطة غير مرتبطة بوجود حالات اجتماعية أو وجود سبب للتسول مثل العوز والحاجة وإنما أصبحت وسيلة للكسب.وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تركز على الحملات التوعوية للقضاء على ظاهرة التسول وخاصة المكررين منهم والمسخرين الذين يقومون بتسخير أشخاص من أجل التسول بالإضافة لتغليظ العقوبات للحد منها.

وبيّنت أن الوزارة تقوم بعمليات ضبط للمتسولين في أماكن تواجدهم حتى أن هناك ضبوطات تتم خلال فترة الإفطار في شهر رمضان.

ويتمحور المؤتمر حول موضوعات عدة أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، إضافة للتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.