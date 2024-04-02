علان يوضح آثار ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ على القطاع

(MENAFN
- Amman Net) أوضح نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات آثار ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ على القطاع.
وذلك بعد ارتفاع اسعار الذهب محلياً 40 قرشاً اليوم الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث بلغ سعر شراء الذهب عيار (21) الأكثر رغبة بين المواطنين 43.40 ديناراً والبيع عند 45.40ديناراً.
وبلغ سعر شراء الذهب عيار (24) 49.70ديناراً، والبيع عند 52.40ديناراً، وبلغ شراء الذهب عيار(18) 37.10ديناراً، والبيع عند 40.60ديناراً.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات يوضح اثار ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ على القطاع
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