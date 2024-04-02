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علان يوضح آثار ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ على القطاع

4/2/2024 6:11:28 AM
(MENAFN- Amman Net) أوضح نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات آثار ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ على القطاع.

وذلك بعد ارتفاع اسعار الذهب محلياً 40 قرشاً اليوم الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث بلغ سعر شراء الذهب عيار (21) الأكثر رغبة بين المواطنين 43.40 ديناراً والبيع عند 45.40ديناراً.

وبلغ سعر شراء الذهب عيار (24) 49.70ديناراً، والبيع عند 52.40ديناراً، وبلغ شراء الذهب عيار(18) 37.10ديناراً، والبيع عند 40.60ديناراً.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات يوضح اثار ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ على القطاع


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