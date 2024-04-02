رئيس الوزراء الإسباني: سنعترف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/PNN- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين قبل حلول فصل الصيف.

وجاءت تصريحات سانشيز في حديث لصحفيين على متن الطائرة، اليوم الثلاثاء، أثناء توجهه إلى الأردن، محطته الأولى في جولته بالشرق الأوسط التي ستستغرق ثلاثة أيام.

وأعرب عن اعتقاده أنه ستكون هناك تطورات مهمة في المجتمع الدولي بين أبريل/ نيسان الجاري، ويونيو/ حزيران المقبل، بخصوص العدوان على قطاع غزة.

وأضاف سانشيز، أنه ينبغي الاهتمام بالنقاشات التي تهدف إلى الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن القرار المشترك الذي تم اتخاذه مع رؤساء وزراء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم تنفيذه قبل حلول الصيف إذا توفرت الظروف المناسبة.

وأوضح سانشيز، أن إسبانيا ستتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الوزراء أولا، ومن ثم سيتم عرضه على البرلمان.

وشدد على اعتقاده أن السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة هو الاعتراف بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بعد الأردن إلى المملكة العربية السعودية وقطر.